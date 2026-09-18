Bakan Yumaklı, şehit Jandarma Er Yakup Koç’un ailesini ziyaret etti

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Erzincan'da şehit Jandarma Er Yakup Koç'un ailesini ziyaret etti.

Yumaklı, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ve beraberindeki protokol üyeleriyle şehit Jandarma Er Yakup Koç'un ailesinin evine ziyarette bulundu.

Şehidin annesi Hanife Koç ve aile bireyleriyle görüşen Yumaklı, aileyle bir süre sohbet etti.

Yumaklı, ziyarette yaptığı konuşmada, şehit ailelerinin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, "Devlet olarak her daim şehit ailelerimizin yanında olmaya, acılarını paylaşmaya ve taleplerini başımızın üstünde tutmaya devam edeceğiz. Bu vatan için canını feda eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı