Bakan Yerlikaya, yangında hayatını kaybeden Sinan Deviren'in babasına başsağlığı diledi

MARDİN - Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Yücebağ Mahallesi'nde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine ziyarete bulunduğu sırasında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, acılı ailelerle telefonda görüştü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangın faciasında oğlunu kaybeden Sinan Devir'in babası Sıtkı Demir ile telefondan konuşarak başsağlığı diledi.

Olay, 20 Haziran günü Diyarbakır ve Mardin'de, iki ilin yakın köy ve mahallelerinde henüz nedeni belirlemeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangında 12 kişi hayatını kaybederken 78 kişi yaralandı.