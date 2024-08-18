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Bakan Yerlikaya, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

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Uşak'ın Eşme ilçesinde başlayıp, Manisa'nın Sarıgöl ilçe sınırlarına sıçrayan orman yangınında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bölgede incelemelerde bulundu.

Bakan Yerlikaya, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

UŞAK - Uşak'ın Eşme ilçesinde başlayıp, Manisa'nın Sarıgöl ilçe sınırlarına sıçrayan orman yangınında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bölgede incelemelerde bulundu.

Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Dereli köyünde çıkan orman yangınında incelemelerde bulunmak üzere İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya gelerek, Uşak Valisi Turan Ergün, AFAD Başkanı Okay Memiş ve Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül'den bilgi alarak bölgede incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, bölgede görev alan tüm personellere teşekkür etti.

Bakan Yerlikaya, son günlerde orman yangılarıyla mücadele ettiğini söyleyerek, devletin tüm imkanlarının mücadele edildiğini ve ormanların kurtarılması için çalışıldığını söyledi. Bakan Yerlikaya, yangınlarda çıkış nedenlerinin araştırıldığı ve soruşturmaların devam ettiğini dikkat çekerek; "7 gözaltı vardı İzmir'de. Bolu Göynük'te 2 tutuklama, 2 adli kontrol vardı. Ama akşama doğru Tire'deki o 3 gözaltıyla da ilgili mahkeme değerlendirmesini yaptı, kararını verdi. Onlar da tutuklandı. Bununla ilgili az önce Eşme'yle ilgili de bir şüpheli olduğunu hem burada Orman Bölge Müdürümüz, Valimiz, hem de jandarmamız ifade ettiler." dedi.

Bakan Yerlikaya sözlerine; "Bu noktada, bu coğrafyada gezen arkadaşlarımız en ufağından yani sigara izmaritinden tutun da mangal yakmayla da ilgili başımıza gelen bir imtihan oldu. Bunları kabul etmemiz mümkün değil. Biz sizlerden her zamankinden çok daha fazla, özellikle bugünden önümüzdeki bir hafta boyunca hassasiyet bekliyoruz. Gözümüz gibi korumak zorundayız. Ama Allah muhafaza burada olduğu gibi bir yangınla karşı karşıya kaldığımız zaman da tüm işimiz yangının bir an önce söndürülmesi" dedi.

Bakan Yerlikaya, ilk desteklerin yangın bölgelerine gönderdiklerini aktararak, "13 buçuk milyon lira ilk etapta ilgili valiliklerin hesaplarına, AFAD hesaplarına para gönderdik ki buradaki bu çalışmalara, tahliye olan vatandaşlarımıza bir can suyu olsun. Hasar tespitleri kesinleştiği andan itibaren biz son derece hızlı bir şekilde ilgili vatandaşlarımıza aktaracağız. Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman olduğu gibi ormanla ilgili mücadelelerde hem desteklerini gösteriyor hem de kendisine anbean bilgi arz ediliyor. Onun da geçmiş olsun dileklerin tüm vatandaşlarımıza iletmek istiyorum" dedi.

Bakan Yerlikaya, açıklamanın ardından STK üyeleri ve vatandaşlarla konuştuktan sonra bölgeden ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

İçişleri Bakanı Sarıgöl Manisa Eşme Uşak Çevre Yaşam Politika Güncel Haberler

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