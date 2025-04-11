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İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Şehit Polis Memuru İçin Taziye Mesajı

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Şehit Polis Memuru İçin Taziye Mesajı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik kazası sonucu şehit olan Polis Memuru İbrahim Güney için taziye mesajı yayımladı. Bakan Yerlikaya, mesajında şehit polis için Allah'tan rahmet dileyerek ailesine ve Emniyet Teşkilatı'na başsağlığı diledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görevi esnasında geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru için taziye mesajı yayımladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara Koruma Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru İbrahim Güney'in görevi esnasında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olduğunu belirterek, "Milletimizin başı sağ olsun. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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