İçişleri Bakanı Yerlikaya: Artık silah değil, söz konuşacak

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Artık silah değil, söz konuşacak
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı ve kararlılığıyla gerçekleşen bu süreçte artık silah değil, söz konuşacak.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü Pkk'nın silah bırakma sürecine ilişkin, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı ve kararlılığıyla gerçekleşen bu süreçte artık silah değil, söz konuşacak. Korku değil, umut büyüyecek" dedi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Terörsüz Türkiye hedefinde tarihi bir güne şahitlik ediyoruz. PKK silahlarını imha etme, teslim etme sürecinde ilk adımı gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı ve kararlılığıyla gerçekleşen bu süreçte artık silah değil, söz konuşacak. Korku değil, umut büyüyecek. Bu tarihi sürece destek veren, dualarıyla kardeşliğimizi büyüten herkese teşekkür ediyorum. Unutulmasın ki, biz bu topraklara dün gelmedik. Dün birlikte yaşamaya başlamadık. Biz, Sultan Selahaddin'in ordusunda bir olmuş, Sultan Alparslan'ın ordusunda cem olmuş, Çanakkale'yi geçilmez kılan, sevinci bir, hüznü bir, kaderi bir olmuş bir milletiz. Bu milletin arasındaki bağlar gönül bağıdır, can bağıdır. Bu milletin mayasında Malazgirt vardır, Çanakkale vardır, değerlerimiz vardır, inancımız vardır. Terörsüz Türkiye, 'Büyük ve Güçlü Türkiye' yolunda atılan en büyük adımların başında gelmektedir. Terörsüz Türkiye, Türkiye Yüzyılı vizyonunun parlayan yıldızıdır. Terörsüz Türkiye kardeşliğe olan inancın zaferidir. Çünkü biz biriz. Çünkü biz Türkiye'yiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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