Bakan Yardımcısı Boyraz, Çanakkale'de öğrencilerle bir araya geldi

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde düzenlenen UFest Çanakkale-Ulaşım Festivali kapsamında öğrencilerle bir araya gelerek 'Türkiye Yüzyılı'nda Ulaştırma Vizyonu' başlıklı sunum yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın koordinesinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin (ÇOMÜ) ev sahipliğinde, Troia Kültür Merkezi'nde Türkiye'nin en kapsamlı ulaşım etkinliklerinden biri olan UFest Çanakkale-Ulaşım Festivali düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, festivalde öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Yardımcısı Osman Boyraz'a, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, İl Emniyet Müdürü Ergün Dağıstanlı eşlik etti.

'BENİM İÇİN EN GÜZEL ZAMAN DİLİMİ'

Programda konuşan Osman Boyraz, "Bugün, çok özel ve müstesna bir yerde gençlerle birlikte olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyduğumu ifade edeyim. En güzel zaman dilimi; en güzel mekanlarda, insanlarla geçirilen zaman dilimidir. En güzel mekan Türkiye Cumhuriyeti'nin önsözünün yazıldığı Kurtuluş Savaşı'nın girizgahı, bir milletin küllerinden yeniden doğduğu şehit ve şüheda yurdu Çanakkale ve onun içindeki bir eğitim kampüsü. En güzel insan da Türkiye'nin yarınlarını inşa edecek, Türkiye'nin yarını bugünden daha da öteye taşıyacak, gerçekten pırıl pırıl gençler. Her iki güzellik bir araya gelince de benim için en güzel zaman dilimi" dedi. Konuşmasının ardından Osman Boyraz, 'Türkiye Yüzyılı'nda Ulaştırma Vizyonu' başlıklı bir sunum yaptı. Sunumdan sonra 5 kişiye Doğu Ekspresi bileti hediye edilmesinin ardından program sona erdi.

Haber - Kamera: Nazif Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
