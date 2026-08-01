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Bakan Yardımcısı Ayyıldız: Sokak çeteleriyle mücadelemizi hızlı ve kararlı şekilde yürüteceğiz

Bakan Yardımcısı Ayyıldız: Sokak çeteleriyle mücadelemizi hızlı ve kararlı şekilde yürüteceğiz
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ADALET Bakan Yardımcısı Sedat Ayyıldız, “Özellikle son dönemde sokak çeteleri, gençlerimizi tehdit eden sanal bahis ve kumar gibi sorunlarla mücadelemizi de hızlı ve kararlı şekilde yürütüp nihayete erdireceğiz” dedi.

ADALET Bakan Yardımcısı Sedat Ayyıldız, "Özellikle son dönemde sokak çeteleri, gençlerimizi tehdit eden sanal bahis ve kumar gibi sorunlarla mücadelemizi de hızlı ve kararlı şekilde yürütüp nihayete erdireceğiz" dedi.

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Diriliş Kampı Tesisleri'nde 3'üncüsü düzenlenen İnsan Hakları Eğitim Kampı dün başladı. 3 gün sürecek kampa 18-30 yaş arasındaki yaklaşık 500 genç katıldı. Kampta insan hakları alanında eğitim oturumları, söyleşiler ile sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler düzenlenecek. İnsan hakları, hukuk, siyaset ve güncel gelişmelerin farklı oturumlarda ele alınacağı programın ilk gününde dün akşam AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın açılış konuşması yaptı. Yalçın konuşmasında, "Biliyorum ki siz gençler sosyal medyayı çok yoğun kullanıyorsunuz. Bu mecralarda farklı siyasi ve ideolojik söylemlere maruz kalıyorsunuz. Bunların arasında AK Parti'nin, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde insan hakları başta olmak üzere birçok alanda yaptığı çalışmaları küçümsemeye yönelik propagandalar da bulunuyor. Ancak buradan ayrılırken şunu çok net göreceğinize inanıyorum; AK Parti bu ülkede birçok yenilik ve reforma imza attı. Kişi başına düşen milli gelirin tarihimizin en yüksek seviyelerine ulaşmasından hastanelerin sayısının katlanarak artmasına, bölünmüş yolların inşasından altyapı yatırımlarına kadar pek çok alanda önemli değişimler gerçekleştirildi. Fakat bizi asıl ilgilendiren konu bunların da ötesidir. AK Parti iktidarları, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde insan hakları alanında en başarılı iktidardır" dedi.

Adalet Bakan Yardımcısı Sedat Ayyıldız ise "Öncelikle bir yargı paketimiz Meclisimizden geçti. Eskiden sıkıntı olan boşanma davaları, kira tespiti gibi kira ilişkilerinden oluşan davalar gibi bunların hızlandırılması için önemli bir aksiyonu alacağız. Diğeri de son dönemlerde görüyorsunuz, kimsenin servetine, şöhretine, rütbesine bakmadan adaletin herkese aynı etkinlikle uygulanması, herkesin yaptığından dolayı adalet önünde hesap vermesi, kimsenin suç işleme imtiyazına sahip olmadığı algısını yerleştirmek anlamında da çok önemli çalışmaların içerisindeyiz. Bunu da inşallah kararlılıkla sürdüreceğiz. Özellikle son dönemde sokak çeteleri, gençlerimizi tehdit eden sanal bahis ve kumar gibi sorunlarla mücadelemizi de hızlı ve kararlı şekilde yürütüp nihayete erdireceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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