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Bakan Yanık: '60 yıl önce Devrim arabalarına yaptıklarını şu an Togg'a yapıyorlar'

Bakan Yanık: "60 yıl önce Devrim arabalarına yaptıklarını şu an Togg'a yapıyorlar"

Politika Haberleri

Osmaniye'den AK Parti birinci sıra milletvekili adayı olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Düziçi ilçesinde esnaf ziyareti yaptı.

Osmaniye'den AK Parti birinci sıra milletvekili adayı olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Düziçi ilçesinde esnaf ziyareti yaptı.

28'inci Dönem Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'na katılmak üzere yerli otomobil Togg ile Düziçi'ne gelen Bakan Yanık açıklamalarda bulundu. Bakan Yanık konuşmasında, "Togg makam araçları olarak gönderildi bizlere ve büyükşehir belediyelerimize artık yollarda görülmeye başlandı. 100 yıllık rüyaydı gerçek oldu. 60 yıl önce Devrim otomobiliyle bu rüyayı hayata geçirmeye çalışan bir grup idealist insan vardı adamların burnundan getirdiler. Halbuki yapılmıştı yani pişman ettiler. Bir yiğit çıktı ve 'kardeşim bunu yapacağım' dedi yaptı. Şu anda yollarda artık kullanmaya başladığımız bir araç olarak görüyoruz. Şimdi Togg için yapıyorlar görmezden geliyorlar, görmeyene gösteremezsiniz" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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