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Bakan Varank: "Türkiye ile Tayland arasındaki ticaret hacmi ilk kez 2 milyar 200 milyon dolar seviyesini aştı"

Politika Haberleri

Bakan Varank: 'Türkiye ile Tayland arasındaki ticaret hacmi ilk kez 2 milyar 200 milyon dolar seviyesini aştı'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye ile Tayland arasındaki ticaret hacmi ilk kez 2 milyar 200 milyon dolar seviyesini aştı" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye ile Tayland arasındaki ticaret hacmi ilk kez 2 milyar 200 milyon dolar seviyesini aştı" dedi.

Türkiye ile Tayland arasında Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı "Ekonomik ve Teknik İş Birliği Karma Komitesi Dördüncü Dönem Toplantısı" adı altında Ankara'da düzenlendi. Toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ve Tayland Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Don Pramudwinai katıldı. Toplantıda iki ülke heyetleri arasında yapılan görüşmeler sonrasında üzerinde mutabık kalınan konuları içeren mutabakat zaptı imzalandı.

"Ekonomik ilişkilerimizi çok daha ileri taşıyacağız"

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Mustafa Varank, Tayland'ın stratejik konumunun, önemli doğal kaynaklarının ve geniş iç pazarının Asya'daki en önemli aktörlerden biri olduğunu ifade etti. Uzak ülkeler ile ilişkileri arttırmanın Türkiye Yüzyılının vizyon belgelerinden biri olduğunu belirten Varank, "Dost ülke Tayland'ı stratejik ortaklardan biri olarak değerlendiriyoruz. Türkiye ile Tayland arasındaki ticaret hacmi önceki yıla göre yaklaşık yüzde 18 oranında artarak ilk kez 2 milyar 200 milyon dolar seviyesini aşmış durumda. Ticaret hacmimizdeki bu artışı anlamlı buluyor ama yetersiz görüyoruz. Çünkü ülkelerimizin potansiyeli mevcut ticaretimizin çok daha üst seviyelerde olabileceğini bize gösteriyor. Bu vesileyle ekonomik, siyasi kültürel, sosyal ve akademik alanlardaki tüm faaliyetleri destekleyerek karşılıklı yatırım ekosistemini güçlendirmekte kararlıyız. Önümüzdeki dönemde başta ekonomik olmak üzere her alanda ilişkilerimizi çok daha ileri noktalara taşıyacağız" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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