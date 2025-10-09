Gazze'de Ateşkes Memnuniyet Verici

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, tam 2 yıldır kan ve gözyaşının aktığı, 67 binin üzerinde masum sivilin hayatını kaybettiği Gazze'de ateşkesin sağlanması memnuniyet vericidir" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gazze'de sağlanan ateşkesle ilgili sosyal medya hesabı 'X' üzerinden yaptığı paylaşımda bulundu. Bakan Tunç, "7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, tam 2 yıldır kan ve gözyaşının aktığı, 67 binin üzerinde masum sivilin hayatını kaybettiği Gazze'de ateşkesin sağlanması memnuniyet vericidir. Bu ateşkes, sadece bir anlık nefes değil; insani hassasiyetin, adaletin ve kalıcı barışın başlangıcı olmalıdır" ifadelerinde bulundu.

"Filistinli kardeşlerimize insani yardımların ulaştırılmasının önü açılmalıdır"

Ateşkesin bozulmaması, sayısız canın kurtarılması ve daha fazla trajedinin yaşanmaması için en temel şart olduğuna dikkat çeken Tunç, "Bugüne kadar insan haklarını yok sayan, savaş ve insanlık suçu işleyen İsrail'in ateşkese uyması, ateşkesin kalıcı hale gelmesi, bir damla dahi masum kanı akmaması için uluslararası mekanizmalar üzerine düşeni yapmalıdır. Hayatta kalan ancak açlıkla, susuzlukla, hastalıklarla mücadele eden Filistinli kardeşlerimize insani yardımların ulaştırılmasının önü açılmalıdır" diye devam etti.

Tunç paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı ve insani liderliğinde Filistinli kardeşlerimizin yanında durmaya; adaleti, hakkı ve hakikati savunmaya devam edeceğiz.

Adil ve sürdürülebilir bir barışın teminatı olan 1967 sınırları temelinde, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü korunan bir Filistin Devleti kurulana kadar hukukun ve vicdanların gerektirdiği her adımı insanlık adına atmayı sürdüreceğiz." - ANKARA