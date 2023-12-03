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Bakan Tunç: Çocuğun üstün yararını zedeleme hareketine izin vermeyiz

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çocuklara yönelik olumsuz eylemlere karşı hassas olduklarını ve bu tür hareketlere izin vermeyeceklerini belirtti. Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı da açıklandı.

BAKAN TUNÇ:  ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARINI ZEDELEYECEK HAREKETE İZİN VERMEYİZ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Tunç, "Geleceğimizin teminatı evlatlarımıza yapılan her türlü olumsuz eyleme karşı çok hassas olduğumuz bilinmelidir. Çocuğun üstün yararını zedeleyecek hiçbir harekete izin vermeyiz. Adalet Bakanlığı olarak konuyu yakından takip ediyoruz. Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından gerekli soruşturma başlatılmıştır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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