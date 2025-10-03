Bakan Tekin: 'Özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitim desteği verdiğimiz yaklaşık 600 bin özel eğitim öğrencimiz var'

Haberler

Beşiktaş'ta, özel eğitimde rehberlik çalışmaları iş birliği protokolü imza törenine katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitim desteği verdiğimiz yaklaşık 600 bin özel eğitim öğrencimiz daha var. Yaklaşık olarak 3 bin 200 tane özel rehabilitasyon merkezimizde bu hizmetleri veriyoruz" dedi.

Beşiktaş Şehit Öğretmen Hüseyin Tunç Özel Eğitim Okulu'nda özel eğitimde rehberlik çalışmaları iş birliği protokolü imza töreni düzenlendi. Törene Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Mustafa Otrar, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Program saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra müzik gösterisiyle devam etti.

Programda konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bazı insanların engelleri görünüyor bazılarınınki görünmüyor. Mesela kalbinde katılık olan kalbinde vahşet olan İsraillilere baktığımızda engelsiz mi diyeceksiniz? Ben şöyle bakıyorum bazı insanların engellerini görebiliyoruz, bazı insanların göremiyoruz. Cenab-ı Allah hepimizi aynı yaratmış. Bir kısmımız engellerimizle yaşamayı biliyoruz. Bir kısmımız engellerimizi dışarıdan hissettiriyoruz. Bir kısmımızınki hissedilmiyor. Hepimiz aynı dünyada yaşıyoruz. Hepimiz aynı nimetlerle donatılmış dünyada yaşıyoruz ve hepimiz eşitiz" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak özel eğitim ve rehabilitasyon alanında yaptıkları faaliyetten söz eden Bakan Tekin, "Genel müdürümüz 724 bin öğrenciden bahsetti. Bu öğrencilerimizin içerisinde bir kısmı kaynaştırma öğrencisi. Bir kısmı özel eğitim okuluna devam ediyor. Bir kısmı özel eğitim sınıfında. Evde bakım hizmeti verdiğimiz öğrencilerimiz var. Hastanede bakım hizmeti verdiğimiz öğrencilerimiz var. Bunu ben uluslararası toplantılarda böyle 5 kategoriden bahsettiğimde, gerçekten Türkiye adına bu ülkede eğitime bu kadar katkı veren sayın Cumhurbaşkanı'mıza bir kez daha teşekkürü borç biliyorum. Bu rakamların dışında özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitim desteği verdiğimiz yaklaşık 600 bin özel eğitim öğrencimiz daha var. Yaklaşık olarak 3 bin 200 tane özel rehabilitasyon merkezimizde bu hizmetleri veriyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
