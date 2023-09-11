Bakan Tekin Osmaniye'ye ziyaret gerçekleştirdi

BAKAN TEKİN OSMANİYE'DE

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hatay programının ardından Osmaniye'ye geldi. Bakan Tekin, ilk olarak Osmaniye Valiliği'ni ziyaret etti. Yöresel kıyafetler giymiş öğrenciler tarafından çiçek takdim edilen Bakan Tekin, Vali Erdinç Yılmaz, Milletvekili Seydi Gülsoy, Belediye Başkanı Kadir Kara ve diğer protokol üyeleri ile siyasi parti temsilcileri tarafından karşılandı. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Yusuf Tekin, makam ziyaretinin ardından, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısına katıldı. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Osmaniye Belediye Başkanlığı ziyaretinin ardından AK Parti ve MHP Osmaniye İl Başkanlıklarını ziyaret eden Bakan Yusuf Tekin, daha sonra kentten ayrıldı.

İbrahim EMÜL/OSMANİYE,