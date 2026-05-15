Bakan Tekin, Londra'da Dünya Eğitim Forumu'na katılacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 17-20 Mayıs'ta Londra'da düzenlenecek Dünya Eğitim Forumu'na katılacak. Forumda Türkiye'nin eğitim politikalarını ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni anlatacak olan Tekin, ikili görüşmeler de yapacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; dünyadaki en yoğun katılımlı eğitim toplantılarından olan Dünya Eğitim Forumu kapsamında 18 Mayıs'ta düzenlenecek oturumda konuşma yapacak olan Bakan Tekin, Türkiye'nin eğitim politikasını ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde hayata geçirilen yeni uygulamaları anlatacak. Bakan Tekin, bazı ülkelerin eğitim bakanları ile ikili görüşmelerde de bulunacak. Bakan Tekin, Londra temasları kapsamında ayrıca Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu (BAOKK) kapsamında görevlendirilen öğretmenlerle toplantı yapacak. Tekin, İngiltere'de öğretim gören Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) burslusu öğrencilerle de bir araya gelecek.

