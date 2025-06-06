Bakan Tekin'den 'Terörsüz Türkiye' Vurgusu Kurban Bayramı'nda

Bakan Tekin'den 'Terörsüz Türkiye' Vurgusu Kurban Bayramı'nda
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kurban Bayramı’nda yaptığı açıklamada 'Terörsüz Türkiye' sürecinin heyecanı artırdığını belirtti ve bayramın kardeşlik iklimini güçlendiren bir atmosferde yaşandığını ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde başlatılan bu süreç, bizim bu bayramdaki heyecanımızı biraz daha artırdı." dedi.

Kurban Bayramı dolayısıyla memleketi Erzurum'a gelen Tekin, Uzundere ilçesindeki Çarşı Camii'de bayram namazını kılıp, vatandaşlarla bayramlaştı.

Bakan Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm İslam aleminin bayramını tebrik etti.

Bu Kurban Bayramı'nın farklı bir ruh haliyle yaşandığını belirten Tekin, "Terörsüz Türkiye" adı ile başlatılan sürecin, kardeşlik ikliminin yeniden inşa edildiği bir süreç olduğunu söyledi.

Tekin, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde başlatılan bu süreç, bizim bu bayramdaki heyecanımızı biraz daha artırdı. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın katkılarıyla, İsrail'in Filistinli kardeşlerimize yaşattığı zulüm de son bulacak. Barış ve huzur içinde tüm dünyada ve ülkemizde nice bayramlar yaşayacağız. Bayramlar kardeşlik ikliminin güçlendiği ortamlar."

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Politika
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