Bakan Tekin'den CHP'ye Tosun Paşa filmi benzetmesi

AHDE VEFA İFTARINA KATILDILAR

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti teşkilatı tarafından Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde düzenlenen 'Ahde Vefa' iftarına katıldı. İftar sonrası konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ahde Vefa iftarı için parti teşkilatına teşekkür ederek katılımcıların bayramlarını kutladı. 2,5 yıl görev yaptığı Erzurum'da güzel hizmetlere birlikte imza attıklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise bu yıl apayrı bir ramazan yaşadıklarını belirterek, "Okullarımızda çocuklarımızın ilahilerle oyunlar oynadığı, çocuklarımızın geçmişimizden, geleneklerimizden, milli ve manevi değerlerimizden örnekler sunduğu, çocuklarımızın fakir fukaraya yardım ettiği, esnaf ziyareti yaptığı, yaşlıları ziyaret ettiği, yardımlaşma ve dayanışmanın en yükseğe çıktığı bir ramazan ayını hep beraber yaşadık. Ben bu süreçte bunu çekemeyenlere karşı yürüttüğümüz mücadelede arkamızda duran başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'ye, Bakanlar Kurulu'ndaki diğer bakan arkadaşlarımıza, diğer siyasi partilere, milletvekillerine, hepsinden de önemlisi milletimize teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Sizler var olduğu sürece, arkamızda durduğunuz sürece bizim geleneklerimize, bize hakaret eden insanların nesli tükenecektir, bundan emin olun. Sizler bu şekilde arkamızda durduğunuz sürece bizim değerlerimize hakaret eden, bizim değerlerimizi Talibanlaşmak olarak tanımlayan, bizi sapkın gerici aydınlık olarak tanımlayan kişilerin nesli tükenecektir. Buna inanıyorum" dedi.

Konuşmalardan sonra bakanlar Çiftçi ve Tekin, partililerle bayramlaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı