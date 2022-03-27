Bakan Soylu, Zeytinburnu'da muhtarlarla bir araya geldi - Haberler

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Bakan Soylu, Zeytinburnu'da muhtarlarla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Selim Bayraktar - Politika
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Bakan Soylu, Zeytinburnu'da muhtarlarla bir araya geldiİSTANBUL İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zeytinburnu'nda mahalle muhtarlarıyla toplantı gerçekleştirdi.

Bakan Soylu, Zeytinburnu'da muhtarlarla bir araya geldi

İSTANBUL İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zeytinburnu'nda mahalle muhtarlarıyla toplantı gerçekleştirdi.

Zeytinburnu Polis Kongre Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, İstanbul İl Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, İstanbul İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve ilçede görev yapan mahalle muhtarları katıldı. Bakan Soylu'nun mahalle muhtarlarıyla yaptığı toplantı basına kapalı olarak devam etti.

Bakan Soylu, Zeytinburnu'da muhtarlarla bir araya geldi

Bakan Soylu, Zeytinburnu'da muhtarlarla bir araya geldi

Bakan Soylu, Zeytinburnu'da muhtarlarla bir araya geldi

Bakan Soylu, Zeytinburnu'da muhtarlarla bir araya geldi

Bakan Soylu, Zeytinburnu'da muhtarlarla bir araya geldi

Bakan Soylu, Zeytinburnu'da muhtarlarla bir araya geldi

Bakan Soylu, Zeytinburnu'da muhtarlarla bir araya geldi

Bakan Soylu, Zeytinburnu'da muhtarlarla bir araya geldi

Bakan Soylu, Zeytinburnu'da muhtarlarla bir araya geldi

Bakan Soylu, Zeytinburnu'da muhtarlarla bir araya geldi

Bakan Soylu, Zeytinburnu'da muhtarlarla bir araya geldi

Bakan Soylu, Zeytinburnu'da muhtarlarla bir araya geldi

Bakan Soylu, Zeytinburnu'da muhtarlarla bir araya geldi

Bakan Soylu, Zeytinburnu'da muhtarlarla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı / Selim Bayraktar - Politika

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