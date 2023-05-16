Bakan Soylu yine aynı hareketi yaptı! Gazetecinin sorusuna "Canım benim" yanıtı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir gazetecinin "Bakanlığınızla ilgili süreç nasıl işleyecek bundan sonra?" sorusunu yanıtsız bırakıp "Canım benim" demekle yetindi. Bakan Soylu, geçen yıl da vatandaşların bilgileri dışında hanelerine yabancıların kaydedildiğini iddiasını soran muhabirin çenesine dokunup "Canım benim" demiş ve soruyu yanıtsız bırakmıştı.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı ancak parlamento seçimleri tamamlandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da milletvekili seçilen bakanlar arasında yer alıyor. Bakanların vekil yeminiyle birlikte görevlerinin son bulması gerekiyor.

SOYLU SORUYU YANITSIZ BIRAKIP "CANIM BENİM" İLE GEÇİŞTİRDİ

Siyasi gündemdeki bu haber İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da soruldu. FOX TV muhabirinin yönelttiği "Bakanlığınızla ilgili süreç bundan sonra nasıl işleyecek?" sorusunu yanıtsız bırakan Soylu, muhabire "Canım benim" dedikten sonra parti binasına giriş yaptı.

DAHA ÖNCE DE AYNI HAREKETİ YAPMIŞTI

Soylu'nun yaptığı hareket akıllara geçen sene yaşanan benzer bir olayı getirdi. FOX TV ana haberinde ekranlara yansıyan görüntüde bir muhabir, Bakan Soylu'ya vatandaşların yaşadıkları hanelere bilgileri olmadan kayıt edildiği öne sürülen yabancılar konusunu sormak istemişti. Bakan Soylu ise muhabirin çenesini okşayarak "canım benim" demiş, soruya yanıt vermeden uzaklaşmıştı.