Bakan Soylu, röportaj esnasında İmamoğlu'nun terlemesiyle dalga geçti

Son dönemlerde İBB'ye yönelik terör soruşturması nedeniyle sık sık karşı karşıya gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün bir kez daha peş peşe kameralar karşısına geçip basın açıklaması yaptı. Bakan Soylu'nun röportaj esnasında İmamoğlu'nun terlemesi ile dalga geçmesi ise dikkat çekti.