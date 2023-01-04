Bakan Soylu, röportaj esnasında İmamoğlu'nun terlemesiyle dalga geçti
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Son dönemlerde İBB'ye yönelik terör soruşturması nedeniyle sık sık karşı karşıya gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün bir kez daha peş peşe kameralar karşısına geçip basın açıklaması yaptı. Bakan Soylu'nun röportaj esnasında İmamoğlu'nun terlemesi ile dalga geçmesi ise dikkat çekti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki 'terör soruşturması' tartışması alevleniyor. Geçtiğimiz günlerde peş peşe basın açıklaması düzenleyen ikili, bugün de yine kameralar karşısına geçerek birbirlerine yönelik sert söylemlerine devam ettiler.