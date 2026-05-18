Bakan Memişoğlu: "Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda yapılan alçak müdahaleyi şiddetle kınıyorum"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Memişoğlu, saldırıyı kınadığını belirterek "Gazze'deki kardeşlerimize sadece şifa ve nefes olmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda yapılan alçak müdahaleyi şiddetle kınıyorum. Aralarında vatandaşlarımızın da olduğu bu insanların tek derdi mazlumun yarasını sarmaktı. Sağlık ve yaşam hakkına kurşun sıkan bu zulüm, insanlığın vicdanında zaten mahkum olmuştur. Hiçbir abluka merhameti durduramayacak, insanlık onuru elbet kazanacaktır. Yaşatmak için mücadele edenlerin safında durmaya, mazlumun sesi olmaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
