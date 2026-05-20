Bakan Memişoğlu'ndan Malatya'daki 5,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin paylaşım Açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremle ilgili şu ana kadar Bakanlığa ulaşan olumsuz bir durum bulunmadığını açıkladı.

Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, meydana gelen ve Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa illerimizde de hissedilen 5,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Saha ekiplerimiz bölgede tarama faaliyetlerine titizlikle devam etmektedir. Şu an itibarıyla Bakanlığımıza ulaşan olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Süreci yakından takip ediyoruz. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız
