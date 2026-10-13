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Bakan Memişoğlu, 18 yaş altı sigara satışına yaş doğrulaması için çalışıldığını söyledi

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Bakan Memişoğlu, 18 yaş altı sigara satışına yaş doğrulaması için çalışıldığını söyledi
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 18 yaş altına sigara satışının önlenmesi için çalışma yapılacağını ve yaş doğrulaması gibi yöntemlerin değerlendirildiğini söyledi. Bakan, 13-15 yaş grubundaki 220 bin çocukta sigaraya kolay ulaşımın yüzde 73,3 olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanlığınca 18 yaş altına sigara satışının önlenmesi için çalışma yapılacağını duyurdu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tütün ve tütün ürünlerinin kanser, kalp krizi ve inme gibi hastalıklar açısından önemli bir risk faktörü olduğunu belirten Bakan Memişoğlu, Türkiye'de sigara kullanım oranının yüzde 33 olduğuna dikkati çekerek sigarayla mücadelede toplumsal farkındalığın artırılması ve vatandaşların sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasının önemini vurguladı. Sigara kullananların önemli bir bölümünün bu alışkanlığı bırakmak istediğini ifade eden Bakan Memişoğlu, çocukları ve gençleri tütün ürünlerinden uzak tutmak için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Mevcut mevzuata göre 18 yaşından küçüklere sigara satışının yasak olduğunu hatırlatan Bakan Memişoğlu, 13-15 yaş grubundaki 220 bin çocuğa yönelik bir araştırmada, çocukların yüzde 73,3'ünün sigaraya kolaylıkla ulaşabildiğinin görüldüğünü belirtti. Mevcut yasağın daha etkin uygulanması amacıyla bir kanun taslağı üzerinde çalışıldığını bildiren Bakan Memişoğlu, sigara satışında yaş doğrulaması yapılmasına yönelik yöntemlerin değerlendirildiğini ifade etti. Covid-19 döneminde kullanılan HES uygulaması gibi yöntemlerin de değerlendirilebileceğini belirten Bakan Memişoğlu, yapılması planlanan yaş doğrulama sisteminin kişisel verilerin gizliliği ve mahremiyet ihlaliyle hiçbir ilişkisi bulunmadığını özellikle vurguladı. Bakan Memişoğlu, temel amaçlarının 18 yaş altına sigara satışını önlemek ve çocukları ve gençleri tütün ürünlerinin zararlarından korumak olduğunu kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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