Bakan Kurum, COP29 Başkanı Babayev ile görüştü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Azerbaycan İklim Değişikliğinden Sorumlu Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi ve COP29 Başkanı Muhtar Babayev ile bir araya geldi.

Bakan Kurum, Babayev ve beraberindeki heyet ile İstanbul'da gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"COP29 Başkanı ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İklim Meseleleri Özel Temsilcisi Sayın Muhtar Babayev ve beraberindeki heyetle İstanbul'da bir araya geldik. Başkanlığını ve ev sahipliğini yapacağımız COP31 öncesinde istişarelerde bulunduk. Nazik ziyaretleri ve bu verimli toplantı için Azerbaycan heyetine teşekkür ediyorum."