GÖZDE82’den Tarihi Atış: Hareketli Hedef Vuruldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen GÖZDE82, Bayraktar Akıncı'dan hareketli hedefe harp başlıklı atışını başarıyla tamamladı" dedi.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İleri teknoloji ve milli mühendislik yetkinliğiyle TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirilen GÖZDE82, Bayraktar Akıncı'dan hareketli hedefe harp başlıklı atışını başarıyla tamamladı. Tüm paydaşlarımızı ve çalışma arkadaşlarımı gönülden tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı