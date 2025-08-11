Bakan Işıkhan, Eğitim ve Bilim Hizmetleri Kolu ile Toplu Sözleşme Görüşmelerini Gerçekleştirdi

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 8'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında ' Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu' ile bir araya geldi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "8'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında 'Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu' ile bir araya geldik. Kamu görevlileri konfederasyon ve yetkili sendikanın Genel Başkanı Sayın Ali Yalçın ve temsilciler ile son çalışmaları ele aldık. Hizmet kollarının müzakere süreçlerinde gündeme gelen ihtiyaç ve talepleri değerlendirdik. Bu taleplere ilişkin çalışmaları da en kısa süre içerisinde gerçekleştireceğiz. Süreç boyunca uzlaşı zeminini koruyacağımıza gönülden inanıyorum" ifadelerini kullandı.