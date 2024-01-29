Bakan Hakan Fidan, Milletvekili Karadayı ile Buluştu

MİLLETVEKİLİ KARADAYI İLE BİR ARAYA GELDİ

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan, Sofya'ya varışında, Hak ve Özgürlükler Hareketi'ndeki Genel Başkanlık görevini devretmek üzere olan Milletvekili Mustafa Karadayı ile Büyükelçiliğimizin Resmi Konutunda bir araya geldi" denildi.

ANKARA,