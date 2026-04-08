DEAŞ'a Yönelik Eş Zamanlı Operasyon: 198 Gözaltı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Levent'teki polis noktasına 3 terörist tarafından düzenlenen silahlı saldırının ardından, DEAŞ terör örgütüne yönelik 34 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 198 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Adalet Bakanı Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün İstanbul Levent'teki polis noktasına 3 terörist tarafından düzenlenen silahlı saldırının ardından, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın koordinasyonunda DEAŞ terör örgütüne karşı 34 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Cumhuriyet başsavcılıklarımızın koordinesinde Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Balıkesir, Batman, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Elazığ, Erzurum, Erzincan, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Van, Yalova, Yozgat illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 273 şüpheli hakkında işlem yapılmış, 198 şüpheli gözaltına alınmıştır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda teröre karşı mücadelemiz, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde ve sıfır tolerans anlayışıyla kararlılıkla sürdürülecek; DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar titizlikle devam edecektir. Bu vesileyle, teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan kahraman polislerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; kendilerine acil şifalar temenni ediyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız

Lübnan'da katliam yapan Netanyahu, tehditler savurdu
500

Fenerbahçe'den Osimhen düşüncesi

Fenerbahçe'den Osimhen düşüncesi
İsrailli Bakan'dan ateşkesin ilk gününde suikast tehdidi: Sırada o var

İsrailli Bakan'dan ateşkesin ilk gününde suikast tehdidi
Bakan Gürlek: Çocuklara verilen cezaların yetersiz olduğu algısı var

"Toplumda böyle bir algı var, ben de aynı kanaatteyim"
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi! O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var

Polislerle dalga geçen şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
Fenerbahçe'den Osimhen düşüncesi

Fenerbahçe'den Osimhen düşüncesi
Burdur'da feci kaza: 7 ölü, 3 yaralı

Katliam gibi kazada çok sayıda ölü ve yaralı var
Acun Ilıcalı son kararını verdi! 9 milyon euroya satıyor

Acun Ilıcalı son kararını verdi! 9 milyon euroya satıyor