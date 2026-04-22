Adalet Bakanı Gürlek: Gülistan Doku soruşturması titizlikle sürdürülüyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gülistan Doku soruşturması kapsamında yürütülen çalışmalar, devletimizin tüm kurumlarının güçlü eş güdümüyle titizlikle sürdürülmektedir. Hiçbir kişi ya da makamın hukukun üstünde olmadığı ilkesi doğrultusunda, ortaya atılan her iddia ciddiyetle ele alınmakta; adli ve idari süreçler eş zamanlı ve etkin şekilde yürütülmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; 'Türkiye Yüzyılını Adaletin Yüzyılı' kılmak üzere gereken her adımı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı