Bakan Gürlek: "Vatandaşlarımız müsterih olsun. İyi niyetle, dişinden tırnağından artırarak yapılan hiçbir bağışın zayi edilmesine veya şahsi menfaatler uğruna kullanılmasına göz yumulmayacaktır.
Bakan Gürlek, vatandaşların iyi niyetle yaptığı bağışların kötüye kullanılmasına göz yumulmayacağını ve güven istismarına karşı hukuk içinde mücadele edileceğini açıkladı.
Bakan Gürlek: "Vatandaşlarımız müsterih olsun. İyi niyetle, dişinden tırnağından artırarak yapılan hiçbir bağışın zayi edilmesine veya şahsi menfaatler uğruna kullanılmasına göz yumulmayacaktır. Milletimizin güvenini istismar eden her türlü eylemin karşısında hukuk içinde ve kararlılıkla mücadele edeceğiz." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı