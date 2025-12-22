Haberler

Milli Savunma Bakanı Güler, Suriyeli mevkidaşı Ebu Kasra ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'de temaslarına başladı ve Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile geldiği Şam'da Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile geldiği Suriye'de temaslarına başladı. Bakan Güler, başkent Şam'da Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ile bir araya geldi. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
