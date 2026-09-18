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Bakan Göktaş ve Bakan Çiftçi 81 ilin valileriyle toplantı gerçekleştirdi

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Bakan Göktaş ve Bakan Çiftçi 81 ilin valileriyle toplantı gerçekleştirdi
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 ilin valileriyle video konferans toplantısı gerçekleştirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 ilin valileriyle video konferans toplantısı gerçekleştirdi.

Bakan Göktaş, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi ile birlikte 81 ilimizin valileriyle video konferans toplantımızı gerçekleştirdik. Ülkemizin dört bir yanında vatandaşımıza dokunan sosyal hizmetlerimizin ve sosyal yardımlarımızın etkinliğini il bazında değerlendirdik. İyilik Var Gönüllülük Platformumuzun işleyişi ve gönüllülük süreçleri hakkında bilgi paylaşımında bulunduk. Birlikte toplumsal dayanışmayı büyütmeye, her bir vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bakanımıza ve kıymetli valilerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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