Bakan Göktaş: "Sosyal medya düzenlememizi çok yakında hayata geçiriyoruz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Oyun hamurlarımı aldım geldim. Hazırsanız asıl meselemize odaklanalım. Odaklanalım diyorum, çünkü maalesef artık 8 saniyeden fazla odaklanamıyoruz. Bu sürekli uyarılma hali, bize kıyasla çocuklarımıza daha çok zarar veriyor. Dikkatlerini, arkadaşlık ilişkilerini ve ders başarılarını doğrudan etkiliyor. Tam da bu yüzden dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi biz de çocuklarımızı korumaya yönelik sosyal medya düzenlememizi çok yakında hayata geçiriyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA