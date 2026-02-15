Haberler

Bakan Göktaş: "Sosyal medya düzenlememizi çok yakında hayata geçiriyoruz"

Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, odaklanma sürelerinin azalmasına dikkat çekerek, sosyal medya düzenlemelerinin yakında hayata geçirileceğini açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Odaklanalım diyorum, çünkü maalesef artık 8 saniyeden fazla odaklanamıyoruz. Tam da bu yüzden sosyal medya düzenlememizi çok yakında hayata geçiriyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Oyun hamurlarımı aldım geldim. Hazırsanız asıl meselemize odaklanalım. Odaklanalım diyorum, çünkü maalesef artık 8 saniyeden fazla odaklanamıyoruz. Bu sürekli uyarılma hali, bize kıyasla çocuklarımıza daha çok zarar veriyor. Dikkatlerini, arkadaşlık ilişkilerini ve ders başarılarını doğrudan etkiliyor. Tam da bu yüzden dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi biz de çocuklarımızı korumaya yönelik sosyal medya düzenlememizi çok yakında hayata geçiriyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika


