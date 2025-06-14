Bakan Göktaş'tan şehit ailesine ziyaret

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ın babaevini ziyaret etti.

Şehidin babası Atilla Ay, annesi Mediha Ay ve aile bireyleriyle bir süre görüşen Bakan Mahinur Özdemir Göktaş ve Vali Hamza Aydoğdu, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır dilediler.

Devletin her zaman şehit ailelerin yanında olduğunu belirten Bakan Göktaş, "Şehitlerimiz, vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin birliği ve beraberliği için canlarını feda ettiler. Onların emaneti olan ailelerimizin her zaman yanındayız ve olmaya devam edeceğiz. Şehidimiz Salih Ay'ın mekanı cennet, makamı ali olsun." dedi. - ERZİNCAN