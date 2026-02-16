Haberler

Bakan Göktaş: "Psikososyal Destek ekiplerimizle sahada süreci yakından takip ediyoruz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Zonguldak'taki maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçiler için başsağlığı dilerken, yaralı işçi için acil şifalar temennisinde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Yaralı işçimize acil şifalar temenni ediyorum. Psikososyal Destek ekiplerimizle sahada süreci yakından takip ediyoruz" dedi.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralı işçimize acil şifalar temenni ediyorum. Psikososyal Destek ekiplerimizle sahada süreci yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
