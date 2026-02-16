Bakan Göktaş: "Psikososyal Destek ekiplerimizle sahada süreci yakından takip ediyoruz"
Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralı işçimize acil şifalar temenni ediyorum. Psikososyal Destek ekiplerimizle sahada süreci yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA