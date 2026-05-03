Bakan Göktaş'tan ailesinin Brüksel'de Türk mahallesinde başlayan hikayesine ilişkin paylaşım Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ailesinin Brüksel'de Türk mahallesinde çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, "Gurbet bir tercih değil, bir gerçekliktir. Bu yüzden Brüksel'de esnafımızı ziyaret etmek, oradaki vatandaşlarımızla temas kurmak da son derece doğal." ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabında "Yıllar önce Brüksel'de, Türk mahallesinde başlayan bir hikaye… Fotoğrafta annem, kardeşim, teyzem, dayım ve rahmetli anneannem var." notuyla ailesinin fotoğrafına yer verdi.

Dedesinin o bölgede ilk Türk esnaflardan biri olduğunu belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"Gurbet bir tercih değil, bir gerçekliktir. Bu yüzden Brüksel'de esnafımızı ziyaret etmek, oradaki vatandaşlarımızla temas kurmak da son derece doğal. Dört kuşaktır orada yaşayan, Anadolu'nun bağrından kopup giden vatandaşlarımız bugün bulundukları ülkelerde hem değer üreten hem de güçlü bir temsil ortaya koyan birer köprüdür. Türkiye, artık sadece coğrafi sınırlarla tarif edilen bir ülke değil. Dünyanın neresinde olursa olsun, bu millete aidiyet hisseden herkes bu bütünün parçasıdır. Biz de tam olarak bunu yapıyoruz. Köklerimizle bağımızı koruyarak, yarınlara daha güçlü bir Türkiye inancıyla yürüyoruz."