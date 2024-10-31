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Bakan Göktaş, Sosyal Hizmetler Projelerini Değerlendirdi

Bakan Göktaş, Sosyal Hizmetler Projelerini Değerlendirdi
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 81 il müdürüyle bir araya gelerek 2024 ve 2025 yılı projeleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Toplantıda sosyal hizmetlerin etkin dağılımı için koruyucu ve önleyici faaliyetlerin belirlenmesi hedeflendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 81 ilde bulunan müdürlerle bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş sosyal medya hesabından, 2024 yılı projeleri ve sosyal hizmet faaliyetlerini değerlendirmek için bakanlığın il müdürleriyle bir araya geldiğini bildirdi. Göktaş, 2025 yılında yürütülecek çalışmalara ilişkin fikir alışverişinde bulunulduğunu kaydederek, "Toplantımızda başta, her bir şehre, mahalleye hatta aileye özgü koruyucu ve önleyici faaliyetler belirlemeyi hedeflediğimiz sosyal risk haritası ve talep eden haneleri daha yakından takip ederek, sorunlara hızlı ve etkili çözümler bulmayı amaçladığımız aile rehberi sisteminin sürdürülebilir şekilde yaygınlaştırılması olmak üzere çalışmalarımızı istişare ettik. İl müdürlerimiz özelinde Türkiye'nin dört bir yanında sosyal hizmetlerimizin vatandaşlarımıza etkin biçimde ulaşması için 7 gün 24 saat özveriyle emek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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