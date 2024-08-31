Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın ailesini ziyaret etti

Çanakkale'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasının açılışını gerçekleştiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2020 yılında Suriye'de Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi'nde şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın ailesini ziyaret etti.

Bir dizi açılış ve temaslarda bulunmak üzere Çanakkale'ye gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasının açılışının ardından 2020 yılında Suriye'de Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi'nde şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın ailesini ziyaret etti. Bakan Göktaş, şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın annesi Esma Erdoğan'a Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim takdim etti. - ÇANAKKALE