Bakan Göktaş, Küresel Gençlik Forumu'na Katıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Roma'da düzenlenen Dünya Gıda Programı Küresel Gençlik Forumu'nun açılışına katılarak Türkiye'nin kadın çiftçiler için sürdürülen politikalarına vurgu yaptı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen 'Dünya Gıda Programı Küresel Gençlik Forumu'nun açılışına katıldı.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin konsey üyesi olduğu Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından düzenlenen Küresel Gençlik Forumu'nun açılışını gerçekleştirdik. Türkiye, BM tarafından ilan edilen 2026 Uluslararası Kadın Çiftçi Yılı'nın eş sunucuları arasında yer alarak doğaya, insana ve emeğe saygılı üretimin yaygınlaştırılmasına katkı sağlıyor. Kırsal hayatı gözeten, üretimde ve girişimcilikte kadınları destekleyen, gençlerin yenilikçi bakış açısını dijital dönüşümle harmanlayan, çok yönlü ve sürdürülebilir politikalarımızı hayata geçirmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
