Bakan Göktaş Kilis'te İftar Programına Katıldı

Bakan Göktaş Kilis'te iftar programına katıldı

KİLİS - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kilis'te düzenlenen iftar programında şehit aileleri, gaziler, koruyucu aileler ve devlet korumasındaki çocuklarla bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kilis'te Aile Akademisi'nin açılışına katıldı. Açılışın ardından şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları, il protokolü, huzur konağında hizmet alan büyükler, koruyucu aileler, devlet koruması altındaki çocuklar ve engelli bireylerle bir araya gelerek iftar sofrasında buluştu.

Bakan Göktaş, programda yaptığı konuşmada birlik ve dayanışma vurgusu yaparak, "Şu anda olduğu gibi sofralarımızı ve ekmeğimizi paylaşıyoruz. Bu, birlik ve beraberlik ruhumuzu pekiştiriyor. Aile sofrasında bir araya gelmenin önemini biliyoruz ve bu akşam da hep birlikte olmayı çok kıymetli buluyorum. En önemli görevimiz, büyüklerimizden öğrendiklerimizi çocuklarımıza aktarmak, mirasımızı ve geleceğimizi korumaktır" dedi.

Kilis ziyaretinde hayata geçirilen Aile Akademisi hakkında da bilgi veren Göktaş, "Valimiz Tahir Şahin'in gayretleriyle akademimizde aile içi iletişim programlarını destekleyeceğiz. Evlenmek isteyen gençlerimize rehberlik edecek, aile içi iletişimde sorun yaşayan vatandaşlarımıza psikososyal destek sağlayacağız. Bakanlık olarak her zaman yanınızdayız, yediden yetmişe tüm vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda iftar programına katılanlara teşekkür eden Bakan Göktaş, "Bu güzel akşamı bizlerle paylaştığınız için her birinize teşekkür ediyorum. Şimdiden Ramazan Bayramınızı kutluyor, sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum" şeklinde konuştu.