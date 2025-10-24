Bakan Göktaş: Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kararlıyız

1) BAKAN GÖKTAŞ: YAŞLILARIMIZIN BİLGİ BİRİKİMİ SADECE GEÇMİŞİN DEĞİL, GELECEĞİN DE IŞIĞIDIR (2)

AK PARTİ İL KADIN KOLLARI DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISINA KATILDI

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Develi ilçesindeki programının ardından AK Parti İl Kadın Kollarının Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Buradaki konuşmasında şiddetin her türlüsüne karşı mücadele edeceklerini belirten Bakan Göktaş, "Bizim için bu siyaset üstü bir konu. Kadına karşı şiddet, insanlığa yapılan bir şiddettir. İnsan hakları ihlalidir. Biz benzer durumların yaşanmaması için el birliğiyle mücadele etmeye devam edeceğiz. Bunun için de çok yüksek bir farkındalık çalışması yürütmemiz lazım. Yasal düzenlememiz mevcut. Dünyada eşi benzeri olmayan bir yasal düzenlememiz var. Ama bununla beraber zihni olarak da, zihniyet olarak da bununla mücadele etmemiz lazım. Farkındalık çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. İnşallah sizlerle beraber de şehrimizin huzuru, güveni oluşmaya devam edecek" diye konuştu.

'BAŞÖRTÜLÜ KIZLAR ÜNİVERSİTE OKUYAMIYORDU'

Belçika'da milletvekilliği yaptığı dönemde Türkiye'de başörtüsü sorunu olduğunu anlatan Göktaş, "Sizler sahada gördüğünüz her şeyi partimize yansıtırken 'Engellilerimizin böyle sıkıntıları var, muhakkak yanında olmalıyız' dediniz. Ben 2009 yılında Belçika'da Avrupa'nın ilk başörtülü milletvekili olduğumda Türkiye'de başörtülü milletvekili olunamıyordu. Türkiye'de başörtülü kızlar üniversite okuyamıyordu. Şu anda hamdolsun hem milletvekili oluyorlar hem bakan oluyorlar hem genel müdür oluyorlar hem de devletin her kademesinde hiçbir ayrımcılık yaşamadan başörtülü kadınlar da görev alabiliyor. Bunun için de çok teşekkür ediyoruz Sayın Cumhurbaşkanımıza. Bu vesayet sistemi ile mücadele eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bunları da özellikle vurgulamak istiyoruz. Hafızamız bazen dar olabiliyor. Çok yakın tarihi unutabiliyoruz" değerlendirmesine bulundu.

'163 BİN 529 GENÇ ÇİFT EVLİLİK KREDİSİNE BAŞVURDU'

2025 yılının 'Aile yılı' ilan edildiğine dikkat çeken Bakan Göktaş, "Evlilik Kredisini tüm Türkiye'de yaygınlaştırdık. Kayseri'de 2 bin 481 genç, Türkiye genelinde ise 163 bin 529 genç evlilik kredisine başvurdu. Kadınları, gençleri, aileleri, büyükleri desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye genelinde etkinliklerle, aile değerlerine sahip çıkacağız, genç ve dinamik nüfusu korumaya yönelik çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğiz. Türkiye'nin en büyük gücü genç ve dinamik nüfusudur. Evlenmek isteyen gençlerimize mutlaka destek olalım, kolaylaştıralım" dedi.

'KİMSE CEZASIZ KALMAYACAK'

Kayseri'de dün üniversite kampüsünde eski eşi tarafından öldürülen Meliha Keskin davasına da müdahil olacaklarını ifade eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, "Tek vaka bile bizim için fazla bir vaka. Bu kapsamda dün şehrimizde meydana gelen elim olayda da sürecin çok yakından takipçisi olacağız. Hiç kimse cezasız kalmayacak. Biz de bakanlık olarak pek çok davanın olduğu gibi bu davanın da bizzat takipçisi olacağız. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.