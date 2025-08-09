Bakan Göktaş Iğdır'ı Ziyaret Etti
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Iğdır'da çeşitli temaslarda bulunarak Iğdır Valiliği ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti ve yeni sosyal hizmet projelerine katıldı.
Iğdır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Sosyal Hizmet Merkezi Açılış Töreni ile Iğdır Gündüzlü Engelli Bakım Merkezi Temel Atma Törenine katılacak. Bakan Göktaş daha sonra ise Iğdır AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek. - IĞDIR
