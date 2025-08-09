Bakan Göktaş Iğdır'ı Ziyaret Etti

Bakan Göktaş Iğdır'ı Ziyaret Etti
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Iğdır'da çeşitli temaslarda bulunarak Iğdır Valiliği ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti ve yeni sosyal hizmet projelerine katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Iğdır'a geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Iğdır ziyareti kapsamında Iğdır Valiliğini ziyaret etti. Bakan Göktaş daha sonra

Iğdır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Sosyal Hizmet Merkezi Açılış Töreni ile Iğdır Gündüzlü Engelli Bakım Merkezi Temel Atma Törenine katılacak. Bakan Göktaş daha sonra ise Iğdır AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
