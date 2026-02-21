Haberler

Bakan Göktaş, Aktaş ailesinin iftar sofrasına misafir oldu

Bakan Göktaş, Aktaş ailesinin iftar sofrasına misafir oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nden yararlanarak evlenen Aktaş ailesinin iftar sofrasına katıldı. Bakan Göktaş, projenin amacının gençlerin evlilik yolculuklarında desteklemek olduğunu belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nden yararlanarak evlenen Aktaş ailesinin iftar sofrasına misafir oldu.

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nden yararlanarak evlenen Aktaş ailesinin iftar sofrasına misafir oldu. Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün iftarımızı AK Parti Gençlik Kolları Başkanımız Yusuf İbiş ile birlikte Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projemizden yararlanarak yuva kuran Muzaffer-Melike Aktaş çiftimizin evlerinde açtık. Güzel evlatları Eylül Lina'nın huzurla büyüdüğünü görmek, çiftçimizin mutluluğuna şahit olmak paha biçilemez. Sofralarından bereket, yüzlerinden tebessüm eksik olmasın. Aile ve Nüfus On Yılı vizyonumuz doğrultusunda evlilik yolculuğundaki gençlerimizi desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
'ABD uçakları, İran'a saldırı için Ürdün'e konuşlandı' iddiası

Her an kalkabilirler! Savaşı başlatacak uçaklar, o ülkeye konuşlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere peş peşe müjdeler

Mart ayında hesaplara yatıyor, tam 81 milyar lira
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altay Bayındır'dan Beşiktaş için büyük fedakarlık

Ezeli rakibe transfer olmak için Altay'dan dev fedakarlık
Trump: Yüzde 10 küresel vergi oranını yüzde 15'e çıkarıyorum

Trump'tan küresel ticareti yerle bir edecek karar
Aysu Baçeoğlu'ndan Cem Yılmaz itirafı

"Cem Yılmaz beş dakikaya arayacağını söyleyip aramadı"
İbrahim Tatlıses, 4 milyon dolar dolandırıldı

4 milyon dolar dolandırıldı
Altay Bayındır'dan Beşiktaş için büyük fedakarlık

Ezeli rakibe transfer olmak için Altay'dan dev fedakarlık
Aralarında Süper Lig ekipleri de var! Şike soruşturması kapsamında 13 takıma küme düşme tehlikesi

Şike soruşturması kapsamında 13 takım küme düşebilir
'Savcıyım' deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı

Türkiye'nin konuştuğu kadın böyle gözaltına alındı