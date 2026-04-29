Bakan Göktaş: "(Doğum izni düzenlemesi) Bu akşam Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekliyoruz"

Bakan Göktaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yeni düzenleme ile doğum izni sürelerinin uzatılmasına ilişkin soru üzerine Bakan Göktaş, "Bu akşam Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekliyoruz. Hemen yürürlüğe girecek. 10 gün içinde anneler başvurularını yapabilecek. Tüm detayları da biz kendi sayfalarımızda paylaşacağız. Bütün anneler sayfamızdaki açıklamalarımızı takip edebilirler" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'le yaptığı görüşmeye ilişkin konuşan Bakan Göktaş, "Çocuk koruma kanunları ile ilgili bazı düzenlemelerimiz var. Malum, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan elim olaylar sonrası bazı düzenlemelere ihtiyaç duyduk. Bunları da yasal mevzuat kapsamına almamız gerekmekte. Bu kapsamda da bu görüşmeyle onu netleştirmiş olduk. Görüşmeler hala devam ediyor. Bazı komisyonlarda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının doğrudan dahil edilmesi, bazı tedbir kararlarına doğrudan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının dahil edilmesi ve bilgisi dahilinde olması gibi güçlü adımlar atıyoruz. Bu da koruyucu ve önleyici mekanizmalarımız açısından çok kıymetli. Sosyal risk haritası yürüttüğümüz dönemde vaka oluşmadan önleyici tedbirleri alabilmemiz elzem" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı