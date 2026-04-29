Bakan Göktaş: "(Doğum izni düzenlemesi) Bu akşam Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekliyoruz"

Bakan Göktaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yeni düzenleme ile doğum izni sürelerinin uzatılmasına ilişkin soru üzerine Bakan Göktaş, "Bu akşam Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekliyoruz. Hemen yürürlüğe girecek. 10 gün içinde anneler başvurularını yapabilecek. Tüm detayları da biz kendi sayfalarımızda paylaşacağız. Bütün anneler sayfamızdaki açıklamalarımızı takip edebilirler" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'le yaptığı görüşmeye ilişkin konuşan Bakan Göktaş, "Çocuk koruma kanunları ile ilgili bazı düzenlemelerimiz var. Malum, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan elim olaylar sonrası bazı düzenlemelere ihtiyaç duyduk. Bunları da yasal mevzuat kapsamına almamız gerekmekte. Bu kapsamda da bu görüşmeyle onu netleştirmiş olduk. Görüşmeler hala devam ediyor. Bazı komisyonlarda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının doğrudan dahil edilmesi, bazı tedbir kararlarına doğrudan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının dahil edilmesi ve bilgisi dahilinde olması gibi güçlü adımlar atıyoruz. Bu da koruyucu ve önleyici mekanizmalarımız açısından çok kıymetli. Sosyal risk haritası yürüttüğümüz dönemde vaka oluşmadan önleyici tedbirleri alabilmemiz elzem" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj

Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Berlin'de sıra dışı sergi! Musk ve Zuckerberg kafalı robot köpekler gündemde

Tüyler ürperten görüntü! Binaya girenler dondu kaldı
Hindistan'da camiye giren yılan paniğe neden oldu

Namaz sırasında camiye giren yılan cemaate kabusu yaşattı
BAE'nin tarihi kararı küresel enerji piyasalarında deprem etkisi yarattı

Arap ülkesinin tarihi kararı süper güç ABD'yi bozguna uğratacak
Kız kardeşinin cesedini bankaya götürmüştü! Her şey 7 bin lira içinmiş

Cesedi bankaya götürmüştü! Olayın perde arkası ortaya çıktı
Berlin'de sıra dışı sergi! Musk ve Zuckerberg kafalı robot köpekler gündemde

Tüyler ürperten görüntü! Binaya girenler dondu kaldı
Fenerbahçe'den kovulan Tedesco Samandıra'da krallar gibi karşılandı

Aracın içerisindeki bu anları hayatı boyunca unutamayacak

Nizamettin Kabaiş: Rojin'in oda arkadaşı bize ihanet etti, 4 kez ifade değiştirdi

Rojin'in babası "bize ihanet etti" deyip bir kişinin ismini verdi