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Bakan Fidan: "Yoğun bir hafta bizi bekliyor"

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkevi önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Sabahtan itibaren programlara başladık.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkevi önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Sabahtan itibaren programlara başladık. Yoğun bir hafta bizi bekliyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurul görüşmeleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD'nin New York kentine geldi. Bakan Fidan, bugün Türkevi önünde basın mensuplarına açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam New York'a geldiğini ifade eden Bakan Fidan, "Sabahtan itibaren programlara başladık. Yoğun bir hafta bizi bekliyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmelerine de katılacağını kaydeden Bakan Fidan, "Sabah İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen Türkiye-ABD ilişkilerinin 100. yılını konu alan bir sempozyum vardı. Oraya konuşmacı olarak katıldık. Diğer görüşmelere katılacağız. Yoğun bir hafta olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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