Bakan Fidan, Ummanlı mevkidaşı Al Busaidi ile görüştü
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Al Busaidi ile telefonda görüştü.
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Al Busaidi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İran ile ABD arasındaki müzakere sürecindeki son durum ele alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı