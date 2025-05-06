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Bakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Bakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı ile Görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Al Busaidi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ikili ve bölgesel konuları ele aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Al Busaidi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre Bakan Fidan, Ummanlı mevkidaşı Busaidi ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ve bölgesel konular ele alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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