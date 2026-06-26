Haberler

Bakan Fidan, Kanada'da Türk iş adamlarıyla bir araya geldi

Bakan Fidan, Kanada'da Türk iş adamlarıyla bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada ziyareti kapsamında Toronto'da Türk iş adamları ve sivil toplum temsilcileriyle bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Toronto'da, Kanada'da yerleşik Türk iş adamlarıyla bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Kanada ziyareti kapsamında Toronto'da, Kanada'da yerleşik Türk iş adamlarıyla bir araya geldi. Bakan Fidan ayrıca, Uluslararası Demokratlar Birliği'nin düzenlediği "Küresel Belirsizlikler Çağında Türkiye'nin Dış Politikası" başlıklı etkinlikte Kanada'da yaşayan Türk ve müslüman toplumlarının temsilcileriyle buluştu. - TORONTO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye'den çifte depremin yıktığı Venezuela'ya yardım eli

Ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı, Türkiye hemen harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Düğün salonu bir anda savaş alanına döndü! Gelin ve damat hastaneye kaldırıldı

Düğün savaş alanına döndü! Gelin ve damat hastaneye kaldırıldı
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin yakalanan 10 zanlı adliyede

İBB yöneticisi Karaal’ın kaçırılması: 10 şüpheli adliyeye sevk edildi
Hayatlarını birleştiren CHP'li vekillerin nikahından ilk görüntü

Hayatlarını birleştiren CHP'li vekillerin nikahından ilk görüntü
Dünya Kupası'nda sürprizler gecesi! İşte 32'deki ilk eşleşmeler

Dünya Kupası'nda sürprizler gecesi! İşte 32'deki ilk eşleşmeler
Şile Belediyesi operasyonunda Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil de gözaltına alındı

Üçüncü dalga operasyonda ünlü şarkıcının kardeşi de gözaltında
Tatildeyken imzayı attı! Cemre Baysel'in yeni partneri belli oldu

Teklif üstüne teklif alıyordu! Yeni partneri belli oldu
34 ilde suç örgütlerine operasyon! 841 şüpheli yakalandı

Türkiye güne dev bir operasyonla başladı! 841 kişi yakalandı