Bakan Fidan, Suriye'ye gidiyor

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, 13-14 Eylül tarihlerinde Suriye'ye ziyaret gerçekleştirecek.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ziyareti kapsamında bugün Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşecek. Bakan Fidan'ın bugün ayrıca; Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edilmesi, Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ile görüşmesi öngörülüyor.

Bakan Fidan'ın ziyaret kapsamında gerçekleştireceği görüşmelerde, Suriye'de kalıcı istikrar, barış ve refah ortamının tesis edilmesine yönelik Türkiye'nin de destek verdiği çok yönlü çabaların ve eski rejimin devrilmesinden bu yana önemli ölçüde ilerleme kaydedilen ikili ilişkilerin kapsamlı bir değerlendirmesini yapması, Suriye'yle ticaret, enerji, ulaşım ve bağlantısallık dahil birçok alanda devam eden iş birliğinin kurumsal çerçevesinin ve hukuki zemininin daha da güçlendirilmesi hususunda Türkiye'nin iradesini yinelemesi ve bölgesel bağlantısallık projelerine ilişkin değerlendirmelerini paylaşması, Türkiye'yi de yakından ilgilendiren Suriye'deki entegrasyon sürecine dair SDG'nin kendini feshetmesi başta olmak üzere yaşanan gelişmeleri ele alması ve bu konuda alınan kararların zamanlıca uygulanmasının önemini vurgulaması bekleniyor.

Bakan Fidan'ın ayrıca, Suriye'de devlet otoritesinin kapsayıcı bir temelde güçlendirilmesi ve Suriyeli Türkmenler dahil olmak üzere Suriye toplumunun tüm bileşenlerinin eşit vatandaşlık temelinde Suriye'nin birlik ve refahına katkı sağlamasının temin edilmesi konularında görüş alışverişinde bulunması, Türkiye'nin, Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliğinin korunması, devlet kurumlarının güçlendirilmesi, ekonomik toparlanmasının hızlandırılması ve bölgesel bağlantılarının yeniden tesis edilmesi ile Suriye halkının huzur ve refah içerisinde yaşayabilecekleri bir ülkenin inşası için desteğini sürdüreceğini ifade etmesi, Suriye'nin güneyindeki durum ile İsrail'in Suriye'nin güvenlik ve istikrarını giderek daha fazla tehdit eden saldırganlığı karşısında uluslararası toplumla birlikte atılabilecek adımları ele alması öngörülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı