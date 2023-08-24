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Bakan Fidan, Irak Türkmen Cephesi Erbil İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) bulunan Irak Türkmen Cephesi Erbil İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) bulunan Irak Türkmen Cephesi Erbil İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Irak Türkmen Cephesi Erbil İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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