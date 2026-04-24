Bakan Fidan, İngiltere'de Oxford Üniversitesi ev sahipliğindeki toplantıya katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, temasları çerçevesinde Oxford kentindeki Oxford Üniversitesi Küresel Tarih Merkezi ve Küresel Düzen Programı ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya katıldı. Bakan Fidan, toplantıda diğer katılımcılara hitap etti.

Bakan Fidan, toplantı öncesinde gerçekleştirdiği temaslarda İngiltere'de yaşayan Türk vatandaşları ve iş insanlarıyla bir araya gelmişti. Fidan ayrıca, dünkü temaslarında da İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ve İngiliz parlamentosunu oluşturan Lordlar Kamarası ve Avam Kamarası üyeleriyle bir araya gelmişti. - OXFORD

